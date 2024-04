Verstappen jaagt op eerste zege in Grote Prijs van China

Max Verstappen gaat vanaf poleposition op jacht naar zijn eerste zege in de Grote Prijs van China. De 26-jarige regerend wereldkampioen gaat om 09.00 uur (Nederlandse tijd) van start vanaf de eerste startrij met naast zich teamgenoot Sergio Pérez.

Verstappen won zaterdag met overmacht de sprintrace op het circuit in Shanghai, de eerste sprintrace van het seizoen. Daarna veroverde hij in de kwalificatie voor de vijfde keer op rij dit seizoen de pole en dat was de honderdste pole voor het team van Red Bull.

In 2017 behaalde Verstappen zijn enige podiumplaats in de Grote Prijs van China door als derde te eindigen. In 2018 werd hij vijfde en in 2019 vierde.

De koningsklasse van de autosport is voor het eerst sinds 2019 weer op het circuit van Shanghai. De coronapandemie en de strenge eisen van de Chinese overheid verhinderden de races van 2020 tot en met 2023.