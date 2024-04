Titelverdediger Nuggets opent play-offs NBA met zege op Lakers

Titelverdediger Denver Nuggets is de play-offs in de NBA begonnen met een duidelijke zege op Los Angeles Lakers. Het werd 114-103 voor de basketballers uit Denver, met Nikola Jokic als topschutter van de ploeg met 32 punten. Het was al de negende achtereenvolgende keer dat de Nuggets beter waren dan de Lakers in een onderling treffen.

Anthony Davis maakte 32 punten voor de Lakers, terwijl vedette LeBron James tot 27 punten kwam. Maandag is het tweede duel tussen beide teams. Ze spelen in een best-of-seven om een plek in de kwartfinales.

Minnesota Timberwolves boekte een overtuigende zege op Phoenix Suns: 120-95. Anthony Edwards was topscorer bij de winnende ploeg met 33 punten. Routinier Kevin Durant produceerde 31 punten voor de Suns.