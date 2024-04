Basketballers Knicks winnen na sterk slot ook tweede duel

De basketballers van de New York Knicks hebben ook de tweede wedstrijd tegen Philadelphia 76ers in de play-offs van de Eastern Conference van de NBA gewonnen. Dat was vooral te danken aan een sterk slot. In de laatste 27,4 seconden maakten de Knicks 8 punten, waardoor ze met een zege van 104-101 van het veld stapten.

Jalen Brunson stond met een driepunter aan de basis van de inhaalslag van New York Knicks, dat daarmee de achterstand tot 2 punten verkleinde en vervolgens via Donte DiVincenzo nog een driepunter noteerde (102-101). OG Anunoby besliste het duel met twee vrije worpen.

Cleveland Cavaliers versloeg Orlando Magic met 96-86 en staat nu in de play-offs ook met 2-0 voor.