Djokovic troeft Verstappen af in uitreiking Oscars van de sport

Max Verstappen heeft naast zijn tweede Oscar van de sport gegrepen. De drievoudig wereldkampioen in de Formule 1 zag tijdens de uitreiking van de prestigieuze Laureus Awards in Madrid het begeerde zilveren beeldje naar tennisser Novak Djokovic gaan.

Verstappen won in 2022 als eerste Nederlandse sportman de Oscar van de sport en hij behoorde dit jaar opnieuw tot de genomineerden door zijn ongekende dominantie in de koningsklasse van de sport. De coureur van Red Bull won vorig jaar negentien van de 22 grands prix, een absoluut record in de Formule 1. Hij zette in 2023 ook een record neer van tien overwinningen op rij.

De Serviër Djokovic streek echter met de eer. De nummer 1 van de wereld won vorig jaar de Australian Open, Roland Garros en de US Open. Hij is recordhouder met 24 grandslamtitels. Hij won de Laureus Award al voor de vijfde keer in zijn carrière. “Ik voel me ongelooflijk vereerd”, zei Djokovic. “Deze award is zo bijzonder omdat ze de erkenning vertegenwoordigt van de 69 sporters van wereldklasse die deel uitmaken van de Laureus World Sports Academy.”

Vorig jaar kreeg Lionel Messi de prijs. De Argentijnse voetballer was dit jaar ook weer genomineerd, evenals polsstokhoogspringer Mondo Duplantis, voetballer Erling Haaland en sprinter Noah Lyles.

De Spaanse voetbalster Aitana Bonmatí kreeg de Oscar bij de vrouwen. Ze won vorig jaar de Gouden Bal als beste voetbalster van de wereld en veroverde met Spanje de wereldtitel. Ze won de verkiezing van de andere genomineerden: de atletes Shericka Jackson, Faith Kipyegon en Sha’Carri Richardson, skiester Mikaela Shiffrin en tennisster Iga Swiatek.