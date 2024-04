Bijna 130 miljoen euro voor slachtoffers van turnarts Nassar

Het Amerikaanse ministerie van Justitie betaalt een schadevergoeding van 139 miljoen dollar, omgerekend bijna 130 miljoen euro, aan slachtoffers van Larry Nassar. De voormalig teamarts van de Amerikaanse turnbond werd begin 2018 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 175 jaar vanwege seksueel misbruik van honderden veelal jonge turnsters.

Tegen Nassar was aangifte gedaan door honderden turnsters en hun ouders. Onder hen bevonden zich olympische kampioenen als Alexandra Raisman, McKayla Maroney en Simone Biles. De voormalige turnarts heeft zo lang zijn gang kunnen gaan omdat de FBI ondanks klachten niet direct in actie kwam.

“Beschuldigingen hadden vanaf het begin serieus moeten worden genomen”, zegt waarnemend procureur-generaal Benjamin Mizer in een verklaring die dinsdag door het ministerie van Justitie is vrijgegeven. “De schadevergoeding zal de ellende die Nassar heeft aangericht nooit dekken of ongedaan maken. Maar we hopen dat slachtoffers van hem nu wel cruciale steun krijgen om verder te herstellen.”