Tennisster Pegula maakt in juni haar opwachting in Rosmalen

Tennisster Jessica Pegula maakt in juni voor de tweede keer haar opwachting in de Libéma Open in Rosmalen. De Amerikaanse nummer 5 van de wereld speelde eerder in 2015 op de grasbanen van Autotron ‘s-Hertogenbosch.

De 30-jarige Pegula heeft in haar carrière vier WTA-titels in het enkelspel veroverd. In alle vier grand slams haalde ze de kwartfinale. Ook boekte ze zeven eindzeges in het dubbelspel.

Eerder zegde de Belgische Elise Mertens al haar deelname toe aan het enige WTA-toernooi van Nederland. Het toernooi van Rosmalen duurt van 10 tot en met 16 juni.