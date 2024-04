Oud-winnaar Quintana vastberaden Giro d’Italia te fietsen

De Colombiaanse wielrenner Nairo Quintana is vastbesloten van start te gaan in de Ronde van Italië, de koers die hij tien jaar geleden won. De renner van Movistar zegt herstellende te zijn van zijn verwondingen die hij opliep door een val in de Ronde van Catalonië.

“Een winnaar blijft altijd een winnaar, ook als er iets misgaat”, aldus de 34-jarige Quintana op de website Ciclismo a Fondo. “Ik heb me erop voorbereid en ik heb ook een grote verantwoordelijkheid om het team te helpen. Het is een belangrijke rol voor mij met de ervaring die ik heb.”

Quintana liep door zijn val een scheurtje op in zijn borstbeen en een ontwricht sleutelbeen. Hij zegt tot het laatste moment in Colombia te blijven alvorens naar de start van de Giro op 4 mei te komen.

Quintana maakte in februari zijn comeback in het peloton in de Ronde van Colombia. Hij was er meer dan een jaar uit na zijn diskwalificatie in de Tour de France van 2022 als gevolg van een positieve dopingtest. Movistar bood hem uiteindelijk eind 2023 een contract. De Colombiaan won in zijn carrière ook de Ronde van Spanje en eindigde twee keer als tweede in de Tour de France.