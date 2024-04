Wielrenner Maikel Zijlaard is de eerste leider in de Ronde van Romandië. De 24-jarige Nederlander was in Payerne de snelste in een proloog over 2,28 kilometer. Voor de renner van Tudor Pro Cycling Team was het de eerste profzege op de weg.

De Engelsman Adam Yates schreef vorig jaar de Ronde van Romandië op zijn naam. De rittenkoers duurt tot en met zondag.