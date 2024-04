Skilegende Hirscher plant rentree als Nederlander

De in 2019 gestopte Oostenrijkse skiër Marcel Hirscher plant een rentree in de wereldbeker als Nederlander. Oostenrijkse en Zwitserse media brengen dat nieuws prominent.

De 35-jarige Hirscher won in zijn indrukwekkende carrière acht keer de algemene wereldbeker en behaalde 67 overwinningen in wereldbekerwedstrijden. Hij bezit ook zeven wereldtitels en twee olympische gouden medailles. De specialist op de slalom heeft een Nederlandse moeder en op grond daarvan ook de Nederlandse nationaliteit.

De skiër zou deze zomer van plan zijn in Nieuw-Zeeland de benodigde punten te behalen om komende winter op het hoogste niveau te kunnen terugkeren. Het grote doel is de WK van 2025 in Saalbach, niet ver van zijn huis in Oostenrijk. De skiër heeft zelf nog niet gereageerd.

Het is bekend dat Hirscher zich altijd verbonden heeft gevoeld met Nederland door zijn moeder. Zij werd tijdens een wintersportvakantie verliefd op skileraar Ferdinand Hirscher en besloot met die man in skidorp Annaberg een leven op te bouwen.

De skiër richtte na zijn afscheid in 2019 een eigen skimerk op, Van Deer. Hij deed dat in samenwerking met de Oostenrijkse sportdrankgigant Red Bull, dat hem nu ook zou ondersteunen in zijn plannen voor een comeback.