Atlete Bol loopt vlak voor Spelen in Diamond League Londen

Atlete Femke Bol loopt op 20 juli, zes dagen voor aanvang van de Olympische Spelen in Parijs, een 400 meter horden op de meeting uit de Diamond League in Londen. De 24-jarige wereldkampioene liep vorig jaar in Londen haar Europees record van 51,45 seconden. De Amersfoortse is sinds augustus 2021 ongeslagen op de 400 meter horden in de Diamond League; ze won negentien races op rij.

“Ik bewaar geweldige herinneringen aan de race in Londen vorig jaar. Die race betekende heel veel voor mij en gaf me toen heel veel vertrouwen voor de WK in Boedapest”, zegt Bol in een persbericht. “Ik wilde sinds mijn bronzen medaille op de Olympische Spelen van Tokio dolgraag in de 51 seconden lopen en dat lukte dankzij een magisch gevoel dat me overviel in dat ongelooflijke stadion.”

Bol opent haar olympische seizoen komende zondag op Curaçao met een sprint over 150 meter. Daarna reist ze met de Nederlandse estafetteploegen naar de Bahama’s voor de World Relays, waar tickets voor de Spelen in Parijs zijn te verdienen.