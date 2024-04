Topontwerper Newey verlaat kampioensteam Red Bull

Topontwerper Adrian Newey heeft besloten het Formule 1-team van Red Bull te verlaten. Dat meldden diverse goed ingevoerde autosportmedia.

De 65-jarige Newey werkte twintig jaar bij Red Bull en ontwierp de auto’s waarin Sebastian Vettel vier en Max Verstappen drie wereldtitels veroverde. Verstappen beschikt ook dit seizoen weer over een supersnelle auto en is hard op weg naar zijn vierde wereldtitel.

Naar verluidt wil Newey weg omdat er nog steeds een interne machtsstrijd binnen het team van Red Bull gaande zou zijn. Teambaas Christian Horner heeft daarin de steun van de Thaise zakenman Chalerm Yoovidhya, die 51 procent van de aandelen bezit. Topadviseur Helmut Marko staat aan de kant van de Oostenrijkse eigenaren van Red Bull. Newey zou zich ook niet lekker voelen bij de affaire rond Horner, die is vrijgepleit in de klacht van grensoverschrijdend gedrag jegens een werkneemster.

Voordat Newey bij Red Bull aan de slag ging, had hij zijn sporen al verdiend in de Formule 1 door de Williams te ontwerpen waarin Damon Hill in 1996 de wereldtitel veroverde. Ook bedacht hij de McLaren waarin de Fin Mika Häkkinen twee keer wereldkampioen werd. Het is nog niet bekend of Newey overstapt naar een andere renstal. Hij zou dit jaar al een lucratief aanbod hebben gehad van Aston Martin.