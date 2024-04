Formule E-auto trekt in 2025 sneller op dan Formule 1-wagen

De elektrische sportwagen die in 2025 in de Formule E zal rijden, trekt sneller op dan een Formule 1-auto. De Gen3 Evo-auto gaat in 1,86 seconde van 0 naar 100 kilometer per uur en dat is 30 procent sneller dan de huidige Formule 1-auto, meldde Formule E-baas Jeff Dodds.

De topsnelheid zal 320 kilometer per uur bedragen en dat is nog wel lager dan in de koningsklasse van de autosport, zei Dodds bij de presentatie van de nieuwste generatie van de elektrische sportwagens in Monaco, waar dit weekeinde een E-Prix wordt verreden. Dodds noemde de nieuwe auto, die ook de meest efficiënte elektromotor en voor het eerst vierwielaandrijving heeft, een “baanbrekend hoofdstuk in de evolutie van de Formule E.”