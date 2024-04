Van Gerwen strandt in halve finale Premier League in Liverpool

Darter Michael van Gerwen is in de dertiende ronde van de Premier League gestrand in de halve finales. De 35-jarige Brabander verloor op zijn verjaardag in Liverpool met 6-2 van Rob Cross.

Van Gerwen had eerder op de avond van Peter Wright gewonnen. Toen kwam hij terug van een 3-1-achterstand om met 6-3 te winnen. Tegen Cross kwam Van Gerwen ook met 2-0 achter en trok hij die stand weer gelijk. Daarna verloor hij vier legs op rij.

Cross speelt later de finale in Liverpool tegen Luke Littler. De 17-jarige darter versloeg Nathan Aspinall, die eerder in de partij vijf kansen op de zege had gemist.