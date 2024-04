Ineos Grenadiers met kopman Thomas en Arensman naar Giro

Wielrenner Geraint Thomas begint op 4 mei als kopman van Ineos Grenadiers aan de Giro d’Italia. Hij krijgt hulp van Thymen Arensman, de Nederlander die vorig jaar als zesde eindigde in de Giro. Filippo Ganna, Tobias Foss, Magnus Sheffield, Jhonatan Narváez en Connor en Ben Swift completeren de formatie.

Thomas moest vorig jaar op het laatste moment de eindzege van de Giro aan Primoz Roglic laten. De renner uit Wales moet het dit jaar opnemen tegen een andere Sloveen. Tadej Pogacar is de torenhoge favoriet voor de eindzege van de Ronde van Italië.

“Ik heb een goede voorbereiding achter de rug”, laat Thomas weten in een persbericht van zijn ploeg. “Alles is perfect en volgens schema verlopen. Ik wil in de best mogelijke vorm beginnen aan de Giro. Tadej Pogacar is natuurlijk favoriet. Dat betekent ook dat alle ogen op hem gericht zullen zijn. We willen agressief koersen en waar mogelijk tijd winnen.”