Nadal eenvoudig naar tweede ronde masterstoernooi Madrid

Rafael Nadal heeft de tweede ronde van het masterstoernooi van Madrid bereikt. De 37-jarige Spanjaard was in twee sets te sterk voor de Amerikaan Darwin Blanch: 6-1 6-0.

De 22-voudig grandslamwinnaar speelde begin januari in Brisbane zijn eerste tenniswedstrijden na bijna een jaar afwezigheid door heupproblemen. Daarna kwam Nadal niet meer in actie op de ATP Tour, tot vorige week in Barcelona.

Tegen Blanch ondervond Nadal niet al te veel tegenstand. De 16-jarige Amerikaan kwam meteen een break achter in de eerste set en later nog een, waardoor Nadal met 6-1 de set pakte. In de tweede set stond de Spaanse voormalig nummer 1 van de wereld Blanch geen game toe. Op het tweede matchpoint besliste Nadal de partij.

Nadal neemt het in de tweede ronde op tegen de Australiër Alex de Minaur. Die schakelde hem een week eerder uit in de tweede ronde van het graveltoernooi van Barcelona.