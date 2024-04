Shorttrackster Schulting gaat langebaanschaatsen bij Jumbo

Shorttrackster Suzanne Schulting sluit aan bij schaatsploeg Jumbo. De meervoudig olympisch kampioene gaat het shorttracken combineren met langebaanschaatsen, meldt de ploeg van coach Jac Orie.

Ook shorttracksters Selma Poutsma en Angel Daleman hebben een verbintenis getekend met de schaatsploeg. Het 17-jarige talent Daleman kwam al uit in zowel het shorttrack als het langebaanschaatsen.

De drie schaatssters blijven deel uitmaken van TeamNL shorttrack. Ze krijgen bij de ploeg van Orie de kans om hun shorttrackcarrière te combineren met het langebaanschaatsen.

Schulting herstelt momenteel van een operatie aan haar enkel na een val tijdens de WK shorttrack in Rotterdam. Ze is de succesvolste Nederlandse shorttrackster aller tijden. De 26-jarige Friezin veroverde drie olympische titels, meerdere wereldtitels en Europese titels.

“Voor mij is dit een geweldige kans om het langebaanschaatsen en shorttrack te combineren”, zegt Schulting via de ploeg. “De focus blijft op shorttrack, maar het verleden heeft mij geleerd dat het goed werkt als ik beide disciplines combineer. Ik denk dat dit een mooie nieuwe prikkel is naar een goed seizoen, met de Spelen van Milaan in 2026 als stip op de horizon.”

De 24-jarige Poutsma is blij dat de ploeg van Orie haar deze kans biedt. “Ze hebben dezelfde filosofie als ik en ik ben ervan overtuigd dat de combinatie helpt bij het excelleren in beide sporten. Uiteindelijk wil ik me gaan meten met de Nederlandse langebaansprinters.”

Daleman won als langebaanschaatsster zowel in 2023 als in 2024 zes gouden medailles op de WK voor junioren en gaat haar ambities op de langebaan verder ontwikkelen bij het team. “Ik vind het tof dat Jumbo mij daarin steunt”, kijkt ze vooruit.

Volgens commercieel directeur Sven Kramer van de ploeg draagt de kruisbestuiving bij aan betere prestaties. “We geloven in die potentie.” Ook Remy de Wit, technisch directeur van de KNSB, laat weten blij te zijn met de samenwerking. “Wij hebben de shorttrackers van TeamNL altijd de ruimte gegeven om ook op de langebaan uit te komen. In de jeugd wordt het sowieso gestimuleerd om beide sporten te combineren.”