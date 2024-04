Tennisster Rus pijnlijk onderuit tegen Gauff in Madrid: 0-6 0-6

Tennisster Arantxa Rus heeft in de tweede ronde van het graveltoernooi in Madrid een pijnlijke nederlaag geleden. De Nederlandse nummer 47 van de wereld was kansloos tegen de Amerikaanse Coco Gauff. Ze verloor in twee sets met de veelzeggende cijfers 6-0 6-0.

De 20-jarige Gauff begon als nummer 3 van de wereld als duidelijke favoriet in de partij, maar het krachtsverschil was wel erg groot. Rus verloor alle gespeelde games en wist in de hele partij slechts 18 punten te maken. Na 51 minuten was de wedstrijd al voorbij.

Rus had dinsdag nog vechtlust getoond in haar partij in de eerste ronde tegen de Tsjechische Brenda Fruhvirtova. De 33-jarige Zuid-Hollandse kwam terug van een achterstand en won in twee sets: 7-5 6-3.

Tegen Gauff was haar geen enkele game gegund. Rus wist ondanks de overmacht van de Amerikaanse, die dit jaar de halve finales bereikte van de Australian Open, toch nog vier keer op breakpoint te komen, maar Gauff werkte die alle keren weg. De Amerikaanse had op haar beurt maar zeven breakpoints nodig om Rus liefst zes servicegames te ontnemen.