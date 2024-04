Jokic leidt titelverdediger Nuggets naar zege op Lakers in NBA

Nikola Jokic heeft de basketballers van Denver Nuggets dicht bij een plek in de halve finales van de play-offs van de Western Conference NBA gebracht. De Serviër had met 24 punten, 15 rebounds en 9 assists een groot aandeel in een zege op Los Angeles Lakers (105-112).

Denver Nuggets, titelverdediger in de NBA, leidt nu met 3-0 in in een best-of-seven om een plek in de halve eindstrijd. De formatie kan zaterdag in Los Angeles de beslissende vierde zege boeken.

In de Eastern Conference verloor Cleveland Cavaliers van Orlando Magic (83-121) en was Philadelphia 76’ers te sterk voor New York Knicks (125-114). De Cavaliers en Knicks leiden in de play-offs met 2-1.