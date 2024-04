Hülkenberg aan einde van jaar weg bij Formule 1-team Haas

Nico Hülkenberg vertrekt na dit jaar bij het Formule 1-team van Haas. De 36-jarige Duitse coureur maakt de overstap naar Sauber, dat vanaf 2026 wordt overgenomen door Audi.

Hülkenberg, die een meerjarig contract ondertekent bij zijn nieuwe werkgever, keerde na een afwezigheid van drie jaar in 2023 bij Haas terug in de Formule 1. Op dit moment staat hij in de WK-stand op de dertiende plaats. De eerste vijf races van het seizoen eindigde Hülkenberg drie keer in de top 10.

“Het vooruitzicht om voor Audi te strijden is iets heel bijzonders. Als een Duitse fabrikant met zoveel vastberadenheid de Formule 1 betreedt, is dat een unieke kans”, aldus Hülkenberg.