Maikel Zijlaard gaat niet meer van start in de Ronde van Romandië. De 24-jarige Nederlander heeft een breuk in zijn linkerelleboog opgelopen en staat acht weken aan de kant, meldt zijn team Tudor Pro Cycling.

Zijlaard won dinsdag de proloog in de Zwitserse wielerronde en pakte daarmee zijn eerste profzege. In de etappe van woensdag ging hij onderuit. Zijlaard fietste nog wel verder, maar moest in de etappe van donderdag opgeven. Zijlaard wordt in Basel geopereerd.