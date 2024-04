Judoka De Wit naar halve finale van EK in Zagreb

Judoka Frank de Wit staat in de halve finale van de EK in Zagreb. De beste Nederlander in de klasse tot 81 kilogram was in de kwartfinale ook te sterk voor Maxim Trigub uit Ierland (waza-ari)

De Wit opende zijn Europese titelstrijd met een zege op de Fin Oskari Makinen (ippon) en klopte vervolgens ook de Roemeen Adrian Sulca (ippon).

Hilde Jager (-70 kg) maakt nog kans op brons. Ze strijdt verder in de herkansingen na haar nederlaag in de kwartfinale tegen tweevoudig wereldkampioene Barbara Matic uit Kroatië (waza-ari). Jager won op weg naar de kwartfinales van de Sloveense Kaja Schuster (waza-ari) en Duitse Giovanna Scoccimarro (waza-ari).

Joanne van Lieshout (-63 kg) schaarde zich bij de beste acht door overwinningen op de Bulgaarse Joana Manova (waza-ari) en Jana Makretskaja uit Rusland (ippon). In dezelfde gewichtsklasse sneuvelde Geke van de Berg (-63 kg) in de achtste finales tegen de Sloveense Andreja Leski (waza-ari). Ze was in haar eerste duel nog wel te sterk voor de Turkse Habibe Afyonlu (waza-ari).

Koen Heg (-73 kg) verloor in de tweede ronde van de Fin Turpal Djoukaev (waza-ari).