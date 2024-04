Titelverdediger Alcaraz naar derde ronde op tennistoernooi Madrid

Carlos Alcaraz heeft eenvoudig de derde ronde bereikt van het masterstoernooi van Madrid. De als tweede geplaatste Spanjaard won in twee sets van Aleksandr Sjevtsjenko uit Kazachstan: 6-2 6-1.

Alcaraz won het ATP-toernooi in Madrid de afgelopen twee jaar. De Spaanse nummer 3 van de wereldranglijst had zich voor het masterstoernooi afgemeld voor de toernooien in Barcelona en Monte Carlo om een blessure aan de onderarm, maar was voldoende hersteld om te spelen in de Spaanse hoofdstad.

In de derde ronde neemt Alcaraz het op tegen Thiago Seyboth Wild. De Braziliaan versloeg in twee sets Lorenzo Musetti uit Italië (6-4 6-4).