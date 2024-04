Judoka Van Lieshout pakt zilver in eerste EK-finale

Judoka Joanne van Lieshout heeft genoegen moeten nemen met zilver bij de EK in Zagreb. De 21-jarig judoka verloor in haar eerste EK-finale bij de senioren in de klasse tot 63 kilogram van Renata Zachova uit Tsjechië op ippon.

In de partij tegen Zachova had Van Lieshout een kleine voorsprong gepakt. Bij een volgende aanval verraste de Tsjechische haar echter en kreeg haar met een overname op de rug.

Van Lieshout had de finale bereikt door in de golden score Katarina Kristo uit Kroatië met waza-ari te verslaan. Ze had eerder gewonnen van de Bulgaarse Joana Manova (waza-ari), Jana Makretskaja uit Rusland (ippon) en Lubjana Piovesana uit Oostenrijk (ippon).

Van Lieshout was eerder twee keer wereldkampioene bij de junioren en Europees kampioene onder 23 jaar. Vorig jaar eindigde ze als zevende op de EK.