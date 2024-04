Bronzen medaille judoka Korrel op EK in Zagreb

Judoka Michael Korrel heeft een bronzen medaille veroverd op de Europese kampioenschappen in Zagreb. Hij versloeg in de ‘kleine finale’ van de gewichtsklasse tot 100 kilogram de nummer 2 van de wereld, Zelim Kotsoiev uit Azerbeidzjan. In de extra tijd scoorde de Nederlander een waza-ari.

Korrel, de Europees kampioen van 2022, bereikte de strijd om brons via de herkansingen. Daarin won hij van de Hongaar Zsombor Veg. Hij was de enige Nederlander met eremetaal op de derde dag van de EK. Op vrijdag waren er zilveren medailles voor Joanne van Lieshout in de klasse tot 63 kilogram en Frank de Wit in de klasse tot 81 kilogram.

Noël van ’t End greep in de klasse tot 90 kilogram opnieuw naast een medaille op de EK. De wereldkampioen van 2019 verloor in de strijd om het brons van de Roemeen Alex Cret. Van ’t End werd in de extra tijd (golden score) voor de derde keer bestraft voor passiviteit en dat betekende een nederlaag. De Nederlander was in de herkansingen wel overtuigend. Daarin versloeg hij de Fransman Alexis Mathieu op ippon.

Ook Jur Spijkers miste het brons. De zwaargewicht (boven 100 kilogram) was niet opgewassen tegen de Rus Tamerlan Basjajev. Hij ging op zijn rug en verloor op ippon. Spijkers wist in 2022 nog Europees goud te veroveren. Hij versloeg in Zagreb in de herkansingen landgenoot Jelle Snippe.