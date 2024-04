Eerste wereldbekerzege dit seizoen voor BMX’er Kimmann

Olympisch kampioen BMX Niek Kimmann heeft zijn eerste zege in de wereldbeker van dit seizoen veroverd. De fietscrosser, afkomstig uit het Overijsselse Lutten, won de vijfde wedstrijd in de reeks in het Amerikaanse Tulsa.

Kimmann (27) bereidt zich voor op het verdedigen van zijn olympische titel in Parijs komende zomer. In Tulsa hield hij in de finale de Australiër Izaac Kennedy en de Franse klassementsleider Cédric Butti achter zich. Kimmann klom naar de vijfde plaats.

Bij de vrouwen pakte Manon Veenstra het zilver. In de finale was alleen de Australische Saya Sakakibara sneller dan de Drentse. Veenstra eindigde dit seizoen al twee keer als derde in een WB-wedstrijd. Ze staat tweede in de wereldbekerstand achter Sakakibara.

Laura Smulders maakte haar rentree nadat ze bij een val in de tweede wereldbekerwedstrijd van het seizoen in het Nieuw-Zeelandse Rotorua onder meer een gebroken sleutelbeen en een handblessure had opgelopen. In Tulsa strandde Smulders in de halve finales. Dat overkwam ook haar Zus Merel Smulders en Judy Baauw.

Zondag volgt de zesde wedstrijd om de wereldbeker, opnieuw in Tulsa.