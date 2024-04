Carapaz ritwinnaar, Rodríguez nieuwe leider in Romandië

De Ecuadoraan Richard Carapaz heeft de vierde etappe van de Ronde van Romandië gewonnen. De wielrenner van EF Education – EasyPost bleef na 151 kilometer met een aankomst bergop in Leysin de Duitser Florian Lipowitz net voor. De Spanjaard Carlos Rodríguez finishte als derde. De renner van Ineos Grenadiers nam de leiderstrui over van zijn landgenoot Juan Ayuso.

Rodríguez heeft in het klassement zeven seconden voorsprong op de Rus Aleksandr Vlasov en negen op Lipowitz. Zondag volgt nog een minder lastige rit met start en finish in Vernier.

Voor de 30-jarige olympisch wegkampioen was het zijn eerste zege op WorldTour-niveau sinds de Vuelta van 2022. Carapaz viel vorige week al op tijdens Luik-Bastenaken-Luik toen hij de laatste was die op de La Redoute in het spoor bleef van Tadej Pogacar.

De Fransman Clément Berthet was nog als koploper aan de slotklim van 13,8 kilometer met een gemiddelde stijging van 6 procent begonnen. Op 5 kilometer onder de top werd hij ingelopen door een groepje waaruit de Belg Ilan Van Wilder, tweede in de stand, en geletruidrager Ayuso al snel moesten lossen. Carapaz ging er alleen vandoor, maar werd kort voor de finish nog bijna ingehaald door Lipowitz.