Discuswerpster Van Klinken vijfde bij Diamond League Shanghai

Discuswerpster Jorinde van Klinken is als vijfde geëindigd bij de Diamond Leaguewedstrijd in Shanghai. De 24-jarige atlete kwam na vijf pogingen tot een afstand van 63,31 meter. Dat is haar beste prestatie van dit seizoen.

De zege ging net als een week eerder bij de Diamond League in het Chinese Xiamen naar de Amerikaanse Valarie Allman. De regerend olympisch kampioene wierp de discus met 69,86 zes centimeter verder dan vorige week.

Mike Foppen liep een sterke 5000 meter, waarin hij als zesde eindigde in een tijd van 13.18,65. Hij bleef daarmee wel boven de olympische limiet van 13.05,00. De Ethiopiër Selemon Barega won in 12.55,68.

Pauline Hondema werd vijfde bij het verspringen met 6,41 meter. Europees indoorkampioen Douwe Amels kwam bij het hoogspringen niet verder dan de negende plaats met 2,12 meter. Jessica Schilder werd tiende en laatste bij het kogelstoten met een voor haar doen zeer tegenvallende 17,81 meter.