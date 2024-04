Judoka’s Korrel, Spijkers en Van ’t End strijden op EK om brons

Judoka’s Michael Korrel, Jur Spijkers en Noël van ’t End strijden later zaterdag op de EK in Zagreb om het brons. Guusje Steenhuis werd in de herkansingen uitgeschakeld.

Spijkers versloeg in de herkansingen in de klasse boven 100 kilogram landgenoot Jelle Snippe met ippon voor een plek in de eindstrijd om het brons. Daarin neemt hij het op tegen de Rus Tamerlan Basjajev.

Korrel won in de herkansingen in de klasse tot 100 kilogram van Zsombor Veg uit Hongarije met ippon. Hij neemt het in de strijd om het brons op tegen Zelym Kotsoiev uit Azerbeidzjan. Die schakelde eerder in de tweede ronde Simeon Catherina uit.

Noël van ’t End werd door een nederlaag op straffen tegen Krisztian Toth uit Hongarije in de kwartfinale naar de herkansingen verwezen in de klasse tot 90 kilogram. Daarin versloeg hij de Fransman Alexis Mathieu op ippon. In het gevecht om het brons neemt hij het op tegen Alex Cret uit Roemenië.

Steenhuis moest in de klasse tot 78 kilogram naar de herkansingen na een nederlaag tegen Jelizaveta Lytvynenko uit Oekraïne op ippon. Ze streed in de herkansingen tegen Patricia Sampaio uit Portugal en verloor met waza-ari.

Karen Stevenson en Marit Kamps werden in de klasse boven 78 kilogram in de tweede ronde uitgeschakeld.