Tsitsipas strandt in tweede ronde van ATP-toernooi Madrid

Tennisser Stefanos Tsitsipas is in de tweede ronde van het masterstoernooi van Madrid uitgeschakeld. De als zesde geplaatste Griek verloor in twee sets van de Braziliaan Thiago Monteiro: 6-4 6-4.

Tsitsipas is de nummer 7 van de wereldranglijst. Hij was bezig aan een goede reeks door voor de derde keer het masterstoernooi van Monte Carlo te winnen en hij bereikte de finale van het graveltoernooi in Barcelona. Monteiro is de nummer 118 van de ATP-ranking.

De Braziliaan brak Tsitsipas een keer voor de winst van de eerste set. In de tweede set won hij meteen de opslagbeurt van zijn tegenstander en hield die marge vast. Tsitsipas werkte op eigen service twee matchpoints weg op 5-3, maar Monteiro serveerde de partij daarna uit op zijn vierde matchpoint.