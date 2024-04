James leidt basketballers Los Angeles naar zege op Denver

De basketballers van Los Angeles Lakers hebben de achterstand op Denver Nuggets in de eerste ronde van de play-offs van de Western Conference teruggebracht tot 3-1. Aan de hand van LeBron James won de ploeg in Los Angeles met 119-108 van de titelverdediger in de Amerikaanse profcompetitie NBA.

De 39-jarige James tekende voor 30 punten namens de Lakers. Anthony Davis was goed voor 25 punten en 23 rebounds, terwijl Austin Reaves en D’Angelo Russell 21 punten toevoegden. Sterspeler Nikola Jokic van de Nuggets werd topscorer met 33 punten.

De Lakers gaven in de eerste drie wedstrijden een voorsprong weg, maar James besliste het vierde duel met 14 punten in het vierde kwart. “Ik weet dat je dan de zege moet binnenhalen en dat was ons eerder nog niet gelukt. Vandaag heb ik de kans gegrepen”, zei James, die zich realiseerde dat er nog een lange weg te gaan is in de ‘best-of-seven’. “We hebben vandaag de serie verlengd, maar we moeten nog beter worden.” De vijfde wedstrijd staat maandag in Denver op het programma.

Oklahoma City Thunder won ook het derde duel met New Orleans Pelicans (106-85) en heeft nog één zege nodig om de halve finales van de play-offs van de Western Conference te bereiken. In de Eastern Conference nam Boston Celtics met een 104-84-zege in Florida een voorsprong op Miami Heat (2-1). Orlando Magic kwam na een 112-89-overwinning langszij bij Cleveland Cavaliers (2-2).