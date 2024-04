Motorcoureur Bendsneyder breekt opnieuw sleutelbeen

Motorcoureur Bo Bendsneyder heeft bij een val in de Grote Prijs van Spanje een sleutelbeen gebroken. Dat bevestigde de organisatie van de MotoGP. Bendsneyder komt uit in de Moto-2-klasse. Hij had de race op het circuit van Jerez de la Frontera al vroeg moeten verlaten.

Bendsneyder brak vorig jaar in de GP van Duitsland ook al een sleutelbeen. Daardoor miste de Rotterdammer een week later de TT van Assen. Het jaar ervoor overkwam hem hetzelfde euvel, toen verscheen hij binnen twee weken alweer aan de start. Hoelang zijn herstel nu duurt, is nog niet bekend.