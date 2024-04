Geen Spelen voor Brinkman na opgave in marathon van Hamburg

Atlete Nienke Brinkman is er bij de marathon van Hamburg niet in geslaagd de olympische limiet te lopen. De 30-jarige Nederlandse stapte na ruim 15 kilometer uit.

Brinkman, winnares van het brons op de EK in 2022, deed in Hamburg na lang blessureleed een ultieme poging om aan de limiet van 2.26.50 te voldoen. Ze liep vorig jaar in Boston een tijd van 2.24.58, maar op dat parcours worden tijden niet officieel erkend. Haar persoonlijke toptijd uit 2022 is 2.22.51.

Voor Nederland hebben Sifan Hassan (2.13.44) en Anne Luijten (2.26.36) de limiet voor de Olympische Spelen gehaald. Per land mogen maximaal drie atleten meedoen aan de marathon in Parijs.