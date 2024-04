Tennisser Griekspoor schakelt Rune uit in Madrid

Tallon Griekspoor heeft de vierde ronde bereikt van het masterstoernooi in Madrid. De beste tennisser van Nederland was met 6-4 4-6 6-3 te sterk voor de Deen Holger Rune, de nummer 12 van de wereld.

Griekspoor, de mondiale nummer 25, begon sterk aan de partij en won zijn servicegames in de eerste set relatief eenvoudig. In de lange zesde game wist hij drie breakpoints niet te verzilveren, maar op 5-4 sloeg hij alsnog toe op de opslag van Rune.

Griekspoor leverde in de tweede set meteen zijn eigen service in, maar hij bleef de Deen onder druk zetten op zijn opslag. Hij creëerde nog zeven breakpoints, maar wist er geen te benutten. In de beslissende set was het wel meteen raak en liep de Nederlander uit naar 3-0. Hij poetste op 3-1 nog een breakpoint weg, maar kwam daarna niet meer in de problemen. Na 2 uur en 12 minuten haalde hij de winst met een lovegame binnen.

“Ik serveerde de hele wedstrijd erg goed en kreeg veel kansen op zijn opslag”, keek Griekspoor terug in het flashinterview. “In de tweede set wist ik de breakpoints niet te benutten, maar ik bleef mijn ding doen en dat betaalde zich uit.”

Het was de tweede zege van Griekspoor op Rune, na een eerdere overwinning twee jaar geleden in Hamburg. “We hebben sindsdien allebei stappen gezet, maar het zit wel in je achterhoofd dat je al eens hebt kunnen winnen van hem”, aldus Griekspoor.

Griekspoor speelt in de vierde ronde tegen de winnaar van de wedstrijd tussen de Rus Andrej Roeblev, de nummer 8 van de wereld, en Alejandro Davidovich Fokina uit Spanje.