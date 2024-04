Turnster Douglas maakt 8 jaar na laatste olympisch goud rentree

Turnster Gabrielle Douglas heeft na acht jaar haar rentree gemaakt. De 28-jarige Amerikaanse, winnares van drie gouden medailles op de Olympische Spelen, verzekerde zich tijdens een evenement in Texas van kwalificatie voor de Amerikaanse kampioenschappen van volgende maand.

Douglas hoopt op een plaats in de selectie van de Verenigde Staten voor de Olympische Spelen van Parijs. De turnster won op de Spelen van 2012 goud in de teamcompetitie en de meerkamp, waarna ze vier jaar later nogmaals een gouden medaille in de teamcompetitie veroverde. Ze stopte na de Spelen van 2016 om zich te focussen op haar mentale gezondheid.