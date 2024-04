Titelverdediger Bagnaia boekt eerste zege van seizoen in MotoGP

Regerend wereldkampioen Francesco Bagnaia heeft voor het derde jaar op rij de Grote Prijs van Spanje in de MotoGP gewonnen. De Italiaan van Ducati liep daarmee in de WK-stand in op Jorge Martín. De Spanjaard van Pramac Racing ging in leidende positie onderuit op het circuit van Jerez de la Frontera en moest de strijd staken.

De vanaf pole gestarte Marc Márquez werd tweede. De Spanjaard bleef de Italiaan Marco Bezzecchi voor.

Bagnaia, gestart vanaf de derde startrij, begon zijn race met enkele gewaagde inhaalmanoeuvres waarmee hij Bezzecchi, Martín en Márquez passeerde. Martín, zaterdag winnaar van de sprintrace, nam de leiding snel weer over maar ging in de elfde ronde onderuit.

In het tweede deel van de race moest Bagnaia verdedigen met een aandringende Márquez achter hem. Twee keer ging de luid bejubelde Spanjaard hem voorbij, maar evenzovele keren herstelde Bagnaia, die zijn eerste overwinning van het seizoen boekte.