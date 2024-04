Kimmann sluit wereldbeker BMX af met tweede zege op rij

Olympisch kampioen BMX Niek Kimmann heeft in het Amerikaanse Tulsa (Oklahoma) ook de zesde en laatste wedstrijd in de reeks om de wereldbeker gewonnen. De 27-jarige fietscrosser, afkomstig uit het Overijsselse Lutten, boekte zijn tweede zege op rij. Hij was zaterdag ook de beste in de vijfde wedstrijd.

Evenals zaterdag versloeg hij zondag (plaatselijke tijd) in de finale de Australiër Izaac Kennedy. De Amerikaan Kamren Larsen werd derde. Kennedy won de wereldbeker, Kimmann eindigde als derde in het klassement na zes wedstrijden.

Manon Veenstra wist in de slotrace van de wereldbeker het podium net niet te halen. De Drentse eindigde als vierde. De Australische Saya Sakakibara was evenals zaterdag in de vijfde wedstrijd de snelste Toen was er zilver voor Veenstra. Laura Smulders strandde zaterdag nog in de halve finales, maar wist zich zondag wel voor de eindstrijd te plaatsen. Daarin werd ze zevende.

De ongenaakbare Sakakibara veroverde de wereldbeker, Veenstra werd tweede in de eindstand.