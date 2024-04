Recordaantal van ruim 800.000 aanmeldingen voor marathon Londen

De marathon van Londen heeft voor de editie van 2025 een recordaantal van 840.318 aanmeldingen gekregen. Volgens de organisatie is dat ongekend en bijna 300.000 meer dan het vorige record.

De meeste belangstellenden zullen geen startnummer krijgen, want er zit een maximum aan het aantal mensen dat de marathon mag lopen in de Engelse hoofdstad. Vorig weekend waren er meer dan 53.000 deelnemers.

“Dit is een absoluut fenomenaal aantal”, zei directeur Hugh Brasher. “Opvallend is ook de stijging van het aantal vrouwen dat wil meedoen. Voor het eerst hebben ongeveer evenveel vrouwen als mannen zich aangemeld.”

De grote interesse voor stadsmarathons is ook in Nederland een bekend fenomeen. Zo was de marathon van Rotterdam dit jaar binnen acht dagen uitverkocht. De organisatie had meer dan 10.000 mensen op een wachtlijst staan.