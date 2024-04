Vader atletiekbroers Ingebrigtsen aangeklaagd voor mishandeling

De Noorse politie klaagt atletiektrainer Gjert Ingebrigtsen aan voor mishandeling van een van zijn zeven kinderen. Het zou niet gaan om zijn beroemde zoon Jakob Ingebrigtsen, de olympisch kampioen op de 1500 meter en tweevoudig wereldkampioen op de 5000 meter. De politie wilde niet zeggen om welk kind het wel gaat.

Jakob en zijn hardlopende broers Henrik en Filip Ingebrigtsen traden in oktober naar buiten met een opiniestuk in de Noorse krant Verdens Gang. Daarin beschuldigden ze hun vader van gewelddadig gedrag in hun jeugd. “We zijn opgegroeid met een vader die zeer agressief en controlerend was. Hij gebruikte fysiek geweld en bedreigde ons. We voelen nog steeds ongemak en angst, die we al vanaf onze kindertijd met ons meedragen”, schreven de drie atleten, van wie Jakob veruit de beste is. Henrik en Filip behaalden wel Europese titels.

De politie opende naar aanleiding van het artikel een onderzoek naar de aantijgingen en houden één aanklacht van mishandeling overeind. Voor de mishandeling of misbruik van zijn zes andere kinderen vond de politie te weinig bewijs. De vader ontkent nog steeds alle beschuldigingen. De broers stopten in de zomer van 2022 de samenwerking met hun vader én coach.