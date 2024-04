Wielerploeg dsm-firmenich PostNL met sprinter Jakobsen naar Giro

Wielrenner Fabio Jakobsen is een van de speerpunten van dsm-firmenich PostNL voor de aankomende Giro d’Italia. De Nederlanders Julius van den Berg, Gijs Leemreize en Bram Welten zijn eveneens opgenomen in de selectie voor de Ronde van Italië.

“We gaan naar de Giro met een ploeg die in recente wedstrijden heeft laten zien dat ze in goede vorm is en het moreel in de groep is hoog”, zei coach Matt Winston via de kanalen van de ploeg. “We hebben ambities voor mooie podiumresultaten in de sprints met Fabio als onze finisher. Onze sprintgroep heeft grote vooruitgang laten zien in de recente Ronde van Turkije, dus dat moet mogelijk zijn.”

Sprinter Jakobsen boekte onlangs in de Ronde van Turkije zijn eerste zege bij zijn nieuwe team. Ploeggenoot Tobias Lund Andresen schreef in Turkije drie ritten op zijn naam en de Nederlandse formatie won met Frank van den Broek nog een etappe en het eindklassement.

De Fransman Romain Bardet is in Italië de troef van dsm-firmenich PostNL voor het klassement. Naast de Nederlanders en Bardet zijn Andresen, Chris Hamilton en Kevin Vermaerke geselecteerd voor de Giro, die op 4 mei van start gaat.