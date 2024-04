Tennisser Nadal uitgeschakeld op masterstoernooi in Madrid

Rafael Nadal is er niet in geslaagd om de kwartfinales van het masterstoernooi in Madrid te bereiken. De 37-jarige Spanjaard verloor met 5-7 4-6 van de Tsjech Jiri Lehecka, de nummer 31 van de wereld.

Nadal was maandag tot de vierde ronde doorgedrongen na een driesetter tegen Pedro Cachin (6-1 6-7 (5) 6-3). Een dag later leek hij aanvankelijk weinig last te hebben van de lange partij tegen de Argentijn. Hij won zijn eerste servicegames relatief gemakkelijk en bracht zijn tegenstander een paar keer in de problemen. In de elfde game leverde de Spanjaard echter op love zijn opslag in, waarna Lehecka de set uitserveerde.

Nadal, die het toernooi in Madrid vijf keer won, keek in de tweede set meteen tegen een 2-0-achterstand aan. Hij poetste nog drie breakpoints weg in een lange derde game om op 2-1 te komen, maar wist de achterstand in de set niet meer te repareren. Na iets meer dan 2 uur benutte Lehecka zijn eerste setpoint.

Nadal speelde begin januari in Brisbane zijn eerste tenniswedstrijden na bijna een jaar afwezigheid door heupproblemen. Daarna kwam de 22-voudig grandslamwinnaar niet meer in actie op de ATP Tour, tot twee weken geleden in Barcelona.