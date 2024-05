Djokovic breekt na zeven jaar ook met fysieke trainer Panichi

Novak Djokovic gaat ook verder zonder zijn fysieke trainer Marco Panichi. De 24-voudig grandslamkampioen bedankte de Italiaan via Instagram voor de “geweldige jaren aan samenwerking”, sinds 2017. Djokovic (36) nam in maart na zijn vroege uitschakeling in Indian Wells ook al na vijf jaar afscheid van zijn coach Goran Ivanisevic.

“We hebben de top bereikt, titels gewonnen, records gebroken. Maar ik heb vooral genoten van onze meest ‘normale’ trainingsdagen in en buiten de sportschool. Dank je wel voor alle energie, moeite en tijd die je hebt geïnvesteerd om van mij de best mogelijke speler en persoon te maken die ik kan zijn. Veel liefde”, schreef Djokovic.

De Serviër zei vorige week te overwegen zonder coach verder te gaan. Vorige maand stelde hij echter wel oud-dubbelspecialist Nenad Zimonjic voorlopig aan als opvolger van Ivanisevic.

Djokovic zit dit jaar nog altijd zonder titel. Dat is ongebruikelijk lang voor de recordwinnaar van grand slams. Djokovic zag de afgelopen maanden ook af van deelname aan de toernooien van Miami en Madrid. In Rome is hij er volgende week wel van plan weer bij te zijn, op jacht naar een nieuwe titel op Roland Garros later deze maand en de Olympische Spelen komende zomer.