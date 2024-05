Nadal hoopvol na uitschakeling in Madrid: twijfels weggenomen

Rafael Nadal verlaat het tennistoernooi van Madrid vol goede moed. De 22-voudig grandslamwinnaar zegt dat zijn optreden in eigen land hem in alle opzichten is meegevallen, ondanks zijn uitschakeling in de vierde ronde tegen de Tsjech Jiri Lehecka dinsdag (5-7 4-6). “Ik kwam hier met veel twijfels en ik ga weg met minder. Het ging veel beter dan ik had kunnen hopen”, zei Nadal op een persconferentie.

Nadal (37) maakte vorige maand in Barcelona zijn rentree na blessureleed en speelde deze week in Madrid pas zijn vijfde toernooi sinds begin vorig jaar. In de derde ronde versloeg hij maandag de Argentijn Pedro Cachín na een partij van drie uur. “Ik had in deze wedstrijd een dag later dan ook last van spierpijntjes, maar dat is logisch en niets ergs. Het belangrijkste is dat mijn lichaam zo’n wedstrijd heeft doorstaan.”

De Spanjaard verwacht na dit seizoen te stoppen als tennisser. Het zou dan ook goed kunnen dat de partij tegen Lehecka zijn laatste in eigen land was, zei hij. “Het was emotioneel en onvergetelijk. Maar ik ga nog niet alle emoties loslaten, want ik wil nog wat van die adrenaline bewaren.”

Nadal hoopt later deze maand mee te kunnen doen aan Roland Garros, zijn favoriete grandslamtoernooi. Volgende week staat eerst nog het toernooi van Rome op het programma. “Daarna kan ik meer zeggen over mijn deelname aan Roland Garros. Ik ben nergens zeker van, maar ik hoop deze stappen door te zetten.”