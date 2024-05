Alcaraz wil ook dubbel met Nadal op Spelen, maar ‘wordt moeilijk’

Tennisser Carlos Alcaraz wil graag met Rafael Nadal dubbelen bij de Olympische Spelen in Parijs, maar ziet in dat het moeilijk wordt. Dat zei de 20-jarige Spanjaard in Madrid, waar hij momenteel het masterstoernooi speelt en in de kwartfinale staat.

Beide spelers keren terug van blessures en zijn niet topfit. Daarbij is het voor Nadal zijn laatste seizoen als prof en kiest de 22-voudig grandslamwinnaar zijn momenten. “Maar als alles goed gaat, dubbelen we deze zomer op de Spelen samen”, zei Alcaraz. “Alleen tussen nu en dan zijn er nog heel wat weken te gaan.” De 37-jarige Nadal liet eerder al weten open te staan voor het dubbelspel met zijn jonge landgenoot.

“We hebben in ieder geval tegen elkaar gezegd dat het geweldig zou zijn om samen op de Spelen in actie te komen”, aldus Alcaraz. Een voorbereidingstoernooi op gravel zou dan wel een pre zijn. “Maar dat kan alleen nog in Rome en op Roland Garros. En dat zijn juist belangrijke toernooien voor ons in het enkelspel.”

Het olympisch tennistoernooi wordt gehouden op het park van Roland Garros. De tweede grand slam van het jaar, die Nadal veertien keer won, begint eind mei. De Spelen beginnen op 26 juli.