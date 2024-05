Van de Zandschulp verliest in eerste ronde challengertoernooi

Tennisser Botic van de Zandschulp heeft opnieuw een nederlaag geleden. De 28-jarige Nederlander ging bij het challengertoernooi van Aix-en-Provence al in de eerste ronde onderuit. Hij moest zijn meerdere erkennen in de Fransman Arthur Rinderknech: 4-6 7-6 (7) 3-6.

Van de Zandschulp is na een reeks mindere resultaten afgezakt naar de 115e plek op de wereldranglijst. Rinderknech is de mondiale nummer 77. Vorige week strandde Van de Zandschulp tegen de Fransman Ugo Humbert in de tweede ronde van het masterstoernooi in Madrid.