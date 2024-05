Amerikaanse Faulkner wint vierde etappe Vuelta, Vos neemt leiding

Kristen Faulkner heeft de vierde etappe in de Ronde van Spanje voor vrouwen gewonnen. De 30-jarige renster van EF Education-Cannondale bleef in de langste rit, die over 142 kilometer van Molina de Aragón naar Zaragoza ging, het peloton na een late vluchtpoging tien seconden voor. De Australische Georgia Baker hield in de sprint om de tweede plek Marianne Vos achter zich.

Vos, die een dag eerder de derde etappe in een massasprint won, nam de leiding in het klassement over van Blanka Vas. De Nederlandse heeft een voorsprong van vijf seconden op de Hongaarse.

De Vuelta duurt tot en met zondag.