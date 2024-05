Roeblev schakelt titelverdediger Alcaraz uit in Madrid

Carlos Alcaraz gaat het masterstoernooi van Madrid niet voor het derde jaar op rij winnen. De 20-jarige Spanjaard strandde in de kwartfinales tegen de Rus Andrej Roeblev, die in drie sets won: 4-6 6-3 6-2. Roeblev was in de achtste finales verantwoordelijk voor de uitschakeling van de Nederlander Tallon Griekspoor.

Alcaraz had het woensdag in zijn partij tegen de Duitser Jan-Lennard Struff ook al lastig en overleefde toen ternauwernood. Hij moest onlangs de toernooien van Monte Carlo en Barcelona overslaan door een blessure aan zijn arm. Ook tegen Roeblev had Alcaraz zijn rechteronderarm nog ingepakt.

De als zevende geplaatste Roeblev neemt het in de halve eindstrijd op tegen de Amerikaan Taylor Fritz of de Argentijn Francisco CerĂșndolo.