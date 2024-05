Van Gils sprint naar zege in eendagswedstrijd Eschborn-Frankfurt

Wielrenner Maxim Van Gils heeft de Duitse wielerklassieker Eschborn-Frankfurt gewonnen. De 24-jarige Belg van Lotto Dstny was de snelste in de massasprint van een uitgedund peloton. Alex Aranburu uit Spanje werd tweede, voor de Amerikaan Riley Sheehan.

Van Gils kent een succesvol voorjaar. Hij schreef in februari de ingekorte Ruta del Sol op zijn naam. Begin maart eindigde Van Gils achter winnaar Tadej Pogacar en Toms Skujiņs als derde in Strade Bianche. Ook in de Waalse Pijl finishte hij als derde en in Luik-Bastenaken-Luik als vierde.

“Mijn voorjaar was al ongelooflijk. Het nu afsluiten met een WorldTour-zege is absoluut een droom”, reageerde Van Gils. “Eigenlijk voelde ik me niet zo goed vandaag, maar de ploeg maakte de koers hard om de sprinters te lossen. Dat gaf me vertrouwen. Ik moest gewoon de laatste helling zien te overleven en daarna aan blijven haken, proberen te herstellen en te focussen op de sprint. Net voor de finish kreeg ik ruimte. Ik had genoeg snelheid en maakte het af. Nu neem ik wat rust, want ik ben best vermoeid. En dan focus ik me op mijn hoofddoel, de Tour.”

Frank van den Broek van dsm-firmenich PostNL was op de twintigste plek de beste Nederlander.

Vorig jaar ging de winst in Eschborn-Frankfurt, een eendagswedstrijd, naar de Deen Søren Kragh Andersen.