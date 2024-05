Wielerploeg Visma – Lease a Bike mikt met Kooij op succes in Giro

Bij zijn eerste grote ronde is Olav Kooij meteen de man om wie het draait bij wielerploeg Visma – Lease a Bike. Door het ontbreken van Wout van Aert moet de 22-jarige sprinter uit Numansdorp vanaf zaterdag voor één of meer successen gaan zorgen in de Giro d’Italia. Met de op het laatste moment opgeroepen Tim van Dijke heeft hij zelfs een extra hulp als het op sprinten aankomt.

Van Aert was de beoogde kopman, maar de Belg viel in Dwars door Vlaanderen en revalideert voorlopig. Van Dijke werd woensdag opgeroepen als vervanger van de zieke Koen Bouwman. Het is een specialist voor het vlakke in plaats van de klimmer, die in 2022 twee etappes won in de Giro.

“We hebben nog steeds een sterke ploeg”, zei Kooij, op een online te volgen persconferentie in Turijn. “Er stonden ook goed voorbereide renners klaar voor als er op het laatst nog vervangingen nodig waren.” Vorig jaar moest de ploeg – toen nog Jumbo-Visma geheten – op het laatste moment nog vier wijzigingen doorvoeren.

De deelname van Kooij stond al sinds eind vorig jaar vast. Bij de teampresentatie in Amsterdam keek hij in december al uit naar de samenwerking met Van Aert, die hem in de vlakke etappes zou bijstaan. Zijn doel is niet veranderd. “Een etappezege en na een week beoordelen of het sprintklassement ook een doel kan worden. Dat zit wel in ons achterhoofd.” Kooij noemt de Belg Tim Merlier en de Italiaan Jonathan Milan als voornaamste concurrenten. “Maar natuurlijk ook jongens als Fabio Jakobsen en Caleb Ewan, renners die al ritten hebben gewonnen in grote rondes. Het worden sprints op hoog niveau, verwacht ik.”

Nerveus is hij niet voor zijn eerste grote ronde. “Ik kijk er enorm naar uit. Ik ben blij als het zaterdag echt begint. Het is niet veel anders dan andere wedstrijden, al zal ik heus wel tegen nieuwe dingen aanlopen.”

De 22-jarige Belg Cian Uijtdebroeks is de klassementsman van de ploeg na zijn achtste plaats vorig jaar in de Vuelta. Hij kwam over van Bora-hansgrohe. Met Bouwman heeft hij een man minder ter ondersteuning in de bergen. “Ik streef naar een maximale prestatie in het klassement. Met Robert Gesink en Attila Valter hebben we nog wel twee klimmers. En als ik aan het einde nog alleen vooraan overblijf, moet ik gewoon zo lang mogelijk zien te volgen. In het openingsweekeinde wordt het oppassen, het zijn explosieve ritten. Zeker de tweede dag wordt echt zwaar.”