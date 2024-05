Turnster Lieke Wevers noemt rentree bij EK ‘uitdagend’

Turnster Lieke Wevers (32) heeft zich bij haar internationale rentree met Oranje geplaatst voor de EK-landenfinale. Wevers, die zich tijdens de kwalificaties in Nederland via de meerkamp plaatste voor de EK, kwam slechts in actie op brug en balk.

“Daar waren verschillende redenen voor”, legde ze na de wedstrijd uit. “Die omstandigheden wil ik liever niet helemaal uitleggen. Maar het was een verstandige keuze voor nu. Ik moet het grote plaatje in beeld houden. Ik heb geen risico willen nemen op extra belasting, ik had een paar pijntjes deze week. Vloer en sprong was behoorlijk hard hier. Ik wil vanaf volgende week weer doorbouwen. Dan moet je soms slimme keuzes maken. Dan betekent dan even geen allroundscore, maar wel even op de technische toestellen scores voor het team neerzetten. De rest wil ik niet per se uitleggen.”

Gevraagd naar de sfeer bij haar terugkeer in de ploeg volgde een lange stilte en een veelzeggende blik. “Ik weet niet of ik hier op in wil gaan”, zei Wevers. “Maar het was nogal uitdagend. Ik denk dat we op het moment dat het lichtje op groen springt professioneel met elkaar omgaan. In dat opzicht hebben we een goed teamresultaat neergezet. Daar gaat het om. Maar persoonlijk denk ik wel dat er veel meer inzit wat er uit een team te halen valt.”

Bondscoach Jeroen Jacobs reageerde dat de keuze om Wevers te laten starten op twee toestellen vooral te maken had met ‘wedstrijdfitheid’. “De sfeer in de ploeg is prima”, zei Jacobs. “We hebben een verleden en daar gaan we mee verder. Daar zijn gesprekken over gevoerd met sporters en coaches. Van daaruit gaan we een prestatie leveren. Daar gaat het om. Dat hebben we vandaag gedaan. Uiteindelijk is het professionele gedrag wat de dames getoond hebben precies wat we willen.”