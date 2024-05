Reims stuurt vlak voor einde competitie trainer Still weg

De Franse voetbalclub Reims heeft drie speelronden voor het einde van het seizoen afscheid genomen van trainer Will Still. Zijn contract met de club uit de Ligue 1 is met wederzijdse instemming per direct beëindigd, meldde de club.

Reims heeft sinds maart niet meer gewonnen en na drie nederlagen op rij is de club weggezakt naar de elfde plaats. Europees voetbal is daarmee uit zicht.

De 31-jarige Belg Still trad vorig seizoen aan bij Reims en wist toen negentien wedstrijden op rij ongeslagen te blijven. Op 30-jarige leeftijd was hij ook nog eens de jongste coach in de vijf grootste Europese competities.

Bij Reims speelde tot aan de winterstop de Nederlandse middenvelder Azor Matusiwa. Hij maakte eind januari voor 15,5 miljoen euro een transfer naar Stade Rennes.